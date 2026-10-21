Софийският университет отбеляза 90 години от рождението на Вацлав Хавел

90 години от рождението на Вацлав Хавел - чешкия дисидент, драматург и политик, превърнал се в символ на съпротивата срещу тоталитаризма и демократичния преход в Централна и Източна Европа, бяха отбелязани в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Събитието събра дипломати и преподаватели, които почетоха паметта му с прожекция на документален филм за живота и дейността му, последвана от дискусия за значението на политическото и общественото му наследство в съвременния свят.

Вацлав Хавел е последният президент на Чехословакия и първият президент на Чехия след разделянето на двете държави. Преди да заеме президентския пост, той се утвърждава като драматург и един от най-изявените критици на комунистическия режим. Заради гражданската си позиция и участието си в дисидентското движение е поставен под наблюдение и прекарва години в затвора.

През 1977 г. Хавел става една от водещите фигури на "Харта 77" - гражданска инициатива, която настоява комунистическите власти в Чехословакия да спазват основните човешки права. След политическите промени през 1989 г. той е избран за президент на Чехословакия, а през 1993 г. оглавява новосъздадената Чешка република.

Организатори на отбелязването в София са посолството на Чехия в България, Културният център на Софийския университет и PPF Group.

"Вацлав Хавел за нас е символ на прехода към демокрацията, символ на промените, които се случиха от 1989 година насам, както и на всички общи събития, които споделяме с България. В европейския контекст той има огромно значение и неговото наследство е валидно и за днешния ден", заяви Ян Индржих, временно управляващ посолството на Чешката република в София.

Идеите на Хавел за свободата, човешкото достойнство, личната отговорност и ролята на гражданското общество продължават да бъдат част от дебата за състоянието на демокрацията. Той отстоява позицията, че демократичният преход не се изчерпва с политическата промяна, а изисква активна гражданска ангажираност, защита на истината и зачитане на човешките права.

Отбелязването на годишнината в Софийския университет е повод да бъде припомнена общата история на демократичните промени в Европа и ролята на личностите, противопоставили се на авторитарните режими. Наследството на Хавел остава свързано с убеждението, че свободата и демокрацията изискват не само институционални промени, но и лична отговорност от страна на гражданите.