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Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.
БТА/Архив

В изследването са сравнени 51 висши училища

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ оглавява класациите в 22 професионални направления според шестнадесетото издание на рейтинговата система на висшите училища в България, което включва актуални данни за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на университета.

Висшето училище заема първа позиция в направленията „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „История и археология“, „Математика“, „Науки за земята“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Политически науки“, „Право“, „Психология“, „Религия и теология“, „Социални дейности“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Теория и управление на образованието“, „Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, „Философия“ и „Химически науки“.

Резултатите от рейтинговата система за 2026 г. бяха представени днес в Министерството на образованието и науката. В изследването са сравнени 51 висши училища в общо 52 професионални направления.

Класацията се основава на десетки показатели, чрез които се оценяват различни характеристики на висшето образование – от качеството на учебния процес и научната дейност до учебната среда и предоставяните социални, административни и битови услуги.

Сред критериите са също престижът и регионалната значимост на университетите, както и професионалната реализация на завършилите и представянето им на пазара на труда.

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