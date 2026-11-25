Депутатите да обсъдят на първо четене Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г., предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Проектобюджетът на НЗОК за 2027 г. предвижда 5,68 млрд. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,63 млрд. евро, от които 3,45 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2,17 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5,68 млрд. евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 426,9 млн. евро повече спрямо тази година, което представлява увеличение от 8,1 на сто. Средствата за здравноосигурителни плащания нарастват с 9,7 на сто на годишна база до 5,41 млрд. евро.

Проектобюджетът на ДОО предвижда от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по т.нар. швейцарско правило с между 7 и 8 на сто. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро.

В проекта е заложено увеличение на минималния осигурителен доход до 660 евро и на максималния – до 2400 евро. Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 398,81 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа майките ще получават 75% от тази сума, а не 50%, както е в момента.

Законопроектът за държавния бюджет е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа. Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за младите лекари, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.

В проектопрограмата на парламента за тази седмица е още второто четене на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане. В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.