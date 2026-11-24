Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отправи остри критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев.

В публикация във Facebook Цветанов постави въпроса за политическата отговорност на Борисов и припомни полицейската операция "Медузите“ от 2010 г., при която бяха задържани бизнесменът Даниел Славов, известен като Дънката, и тогавашният председател на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов.

Операцията е била свързана с разследване за предполагаемо източване на средства от община Варна чрез закупуването на употребявани автобуси от Франция.

По думите на Цветанов разследването е било прекратено през 2013 г., след като не е била предоставена необходимата информация по съдебно-следствената поръчка относно офшорни сметки.

Бившият вътрешен министър припомни и разкритията от Panama Papers през 2016 г., като призова прокуратурата да извърши цялостна проверка на материалите по старото разследване и да прецени дали съществуват законови основания за възобновяване на производството.

Цветанов обвини Борисов, че след напускането му на ГЕРБ през 2019 г. лидерът на партията е започнал да разчита на политическото и икономическото влияние на Даниел Славов във Варна.

Според него това е част от модел, довел до зависимост на партията от местни икономически интереси.

Повод за критиките му стана и реакцията на Борисов след решението на ОИК-Варна. Лидерът на ГЕРБ поиска оставките на представителите на партията в комисията и се разграничи от гласуването им за прекратяване на мандата на Коцев.

Цветанов постави въпроса защо Борисов не е предприел подобни действия по-рано, ако е имал съмнения относно своите представители.

Според бившия вътрешен министър загубата на обществено доверие в ГЕРБ е резултат от натрупани през годините политически компромиси, зависимости и решения на партийното ръководство.

"Ако Борисов смята, че оставките са начинът да се поеме отговорност, нека започне от себе си! Варна не е нечия частна собственост. Общината не е инструмент за обслужване на бизнес интереси“, заяви Цветанов.

Той настоя решението на ОИК-Варна да бъде разгледано от административния съд, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около предсрочното прекратяване на мандата на Коцев.

Междувременно Даниел Славов отрече отправените срещу него обвинения от Благомир Коцев за оказване на натиск и обяви намерението си да потърси правата си по съдебен път.

"Варна заслужава истина, прозрачност и управление в интерес на гражданите, а не на задкулисни зависимости“, допълни Цветанов.