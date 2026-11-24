Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска отговори от правителството, след като Европейската комисия препоръча България да бъде санкционирана за неизпълнение на препоръките по процедурата за прекомерен бюджетен дефицит.

"ЕК препоръчва глоба за България заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Правителството дължи отговори, а не оправдания", заяви Борисов в своя позиция.

Той настоя управляващите да обяснят кои решения са довели до ситуацията и какви действия ще предприемат, за да избегнат налагането на санкция.

"Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията?", попита лидерът на партията.

Борисов постави и въпроса за политическата отговорност, като предупреди, че последствията не трябва да бъдат прехвърляни върху гражданите.

"Политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна! Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", подчерта той.

По-рано днес Европейската комисия установи, че България не е предприела достатъчно ефективни действия за овладяване на прекомерния бюджетен дефицит през 2026 г.

Брюксел препоръча преминаване към следващ етап от процедурата, който може да доведе до финансова санкция. Окончателното решение предстои да бъде взето от финансовите министри на държавите членки на ЕС на 11 декември.

Според прогнозата на Европейската комисия бюджетният дефицит на България може да достигне 4% от брутния вътрешен продукт през 2027 г.

Към момента глоба не е наложена. Предстои европейските институции да решат дали ще бъдат предприети санкционни мерки срещу страната.