Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна умишлено е изчакала началото на последната година от мандата на Благомир Коцев, за да прекрати предсрочно пълномощията му. Това заяви евродепутатът от "Продължаваме Промяната" Никола Минчев пред Novini.bg в Страсбург.

Според него моментът на решението не е случаен, тъй като при по-ранно отстраняване варненци биха могли да изберат нов кмет на частични местни избори. Сега определянето на временно изпълняващ длъжността преминава в правомощията на Общинския съвет.

"Това ясно показва, че тук не става въпрос за казус, който се решава на полето на правото, а за казус, който се решава изцяло по икономически и политически съображения", заяви Минчев.

Евродепутатът свърза съмненията си с голямата стойност на проектите, реализирани от община Варна, и припомни твърденията на Коцев, че зад отстраняването му стои човек с прякор Дънката.

Минчев разкритикува и мотивите на ОИК, свързани с отсъствието на кмета от работа по време на задържането му.

"Благомир Коцев беше държан в ареста пет месеца. Този арест беше обявен за незаконен", посочи той.

Според евродепутата сега периодът, през който Коцев е бил задържан, се използва като основание за прекратяване на мандата му.

Минчев изрази надежда, че съдът ще отмени предварителното изпълнение на решението, а впоследствие ще разгледа и неговата законосъобразност.

"Моята надежда е, че съдът ще отмени предварителното изпълнение, допуснато от органа, но след това и по същество решението също следва да бъде обжалвано, разбира се, и се надявам справедливостта да възтържествува", заяви той.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Председателят на комисията Велин Жеков отхвърли обвиненията за нарушения при процедурата и посочи, че Коцев е имал възможност да представи възраженията си.

Минчев коментира и сигурността в Черно море, като призова България да участва по-активно в общите отбранителни проекти на ЕС и НАТО.

Според него през септември страната ни първоначално е отказала участие в проект на НАТО за защита от дронове по източния фланг, но се е присъединила след началото на атаките срещу кораби в Черно море.

Евродепутатът определи първоначалния отказ като грешка и настоя за по-активна българска политика в областта на сигурността и отбраната.