Разследващите в Италия са попаднали на нова следа по емблематичния случай с изчезването на Емануела Орланди, предаде агенция АНСА. 15-годишната гражданка на Ватикана изчезва безследно на 22 юни 1983 г. на прибиране към дома си след урок по флейта в Рим.

Пробивът е постигнат благодарение на специализиран технически анализ, извършен от Научноизследователското звено на италианските карабинери. Експертизата насочва следователите към мъж, за когото се предполага, че е осъществил анонимно телефонно обаждане до близките на момичето броени дни след изчезването ѝ.

Въпреки че конкретната самоличност на обаждащия се все още не е установена, магистратите в Рим вече разполагат със „значителен брой взаимно потвърждаващи се данни“, които позволяват очертаването на конкретен профил на заподозрения.

Случаят „Орланди“, който беше официално възобновен през 2023 г., остава една от най-дълбоките неразгадани мистерии в съвременната история на Италия.

Загадката около съдбата на момичето доби световна популярност и чрез хитовата документална поредица на „Нетфликс“ в четири части – „Момичето от Ватикана: Изчезването на Емануела Орланди“.