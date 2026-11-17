Национална стачка блокира Италия в петък
От МВнР предупредиха българите, които ще пътуват до "Ботуша" да имат предвид забавяния в транспорта
Национална стачка блокира Италия в петък. Засегнат ще бъде и транспортът. Министерството на външните работи съобщава, че протестът ще е 24-часов.
Очаква се стачката да обхване публичния и частния сектор, включително образованието, здравеопазването и публичната администрация. Възможни са затруднения в придвижването в обществения и железопътния транспорт.
От МВнР препоръчват на българите в Италия да следват препоръките на местните власти и да следят актуалната информация.