Селекционерът на Германия Юрген Клоп беше доволен от разгромната победа с 5:0 над Нидерландия в Лига на нациите, но подчерта, че отборът има още накъде да се подобрява.

"Невероятен резултат в много труден мач. Видяхме два отбора в топ форма, които искаха да си създадат проблеми. Точно това направи Нидерландия през първото полувреме. Вкарахме няколко невероятни гола и с нарастваща увереност се представихме страхотно пред фантастична публика. Беше много забавно да работим с този отбор и чувстваме, че имаме много специална група играчи тук", каза Клоп.

"Но това е само началото - след шест мача не можем да кажем, че сме стигнали там, където искаме да бъдем, защото все още има много неща, които можем да подобрим. Сега момчетата могат да се приберат у дома с усмивка на лицата като победители в групата. Ще гледаме жребия по-късно тази седмица и ще изчакаме да видим какъв оспорван двубой ще получим, тъй като са останали само силни отбори", коментира Клоп след края на двубоя в Берлин.

Успехът позволи на Германия да завърши на първо място в своята група.