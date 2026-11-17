Ръководството на ЦСКА вече оглежда потенциални трансферни цели за следващия сезон, когато всеки отбор от елита ще трябва да има по един българин титуляр, който е на възраст до 21 години. Както е известно, през този сезон влезе правилото за български титуляр до 23 години, където ЦСКА е подсигурен с Теодор Иванов и Петко Панайотов. Догодина обаче двамата няма да влизат в тази графа и „червените“ искат да се подсигурят с поне двама българи, които в момента са на около 18-19 години, за да може да бъдат на разположение на ЦСКА в следващите 2-3 сезона.

„Червените“ имат и играчи във втория си отбор, които отговарят на изискванията – като Алекс Тунчев, Васил Каймаканов и Юлиан Гилов. Те обаче нямат опит в мъжкия футбол, какъвто ще им е необходим много скоро.

Заради това двама от играчите, които от ЦСКА следят, са Емануил Няголов от Черно море и Димитър Мрънков от Локомотив Пловдив, пише "Мач Телеграф".

Счита се, че Няголов има сериозно поле за развитие. Той е роден през 2008 г. и играе като краен бранител. През този сезон има 5 мача в Първа лига, а през миналия – 3. Той е твърд титуляр в националния отбор до 19 години.

Димитър Мрънков е на 18 години и играе на почти всеки пост в атака. В миналия кръг на Първа лига той блесна с гол и асистенция за успеха на Локомотив Пловдив над Ботев във Враца, което ясно показва неговия потенциал.