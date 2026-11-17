ЦСКА следи футболисти на Черно море и Локомотив Пловдив
"Червените" искат да вземат млади българи
Ръководството на ЦСКА вече оглежда потенциални трансферни цели за следващия сезон, когато всеки отбор от елита ще трябва да има по един българин титуляр, който е на възраст до 21 години. Както е известно, през този сезон влезе правилото за български титуляр до 23 години, където ЦСКА е подсигурен с Теодор Иванов и Петко Панайотов. Догодина обаче двамата няма да влизат в тази графа и „червените“ искат да се подсигурят с поне двама българи, които в момента са на около 18-19 години, за да може да бъдат на разположение на ЦСКА в следващите 2-3 сезона.
„Червените“ имат и играчи във втория си отбор, които отговарят на изискванията – като Алекс Тунчев, Васил Каймаканов и Юлиан Гилов. Те обаче нямат опит в мъжкия футбол, какъвто ще им е необходим много скоро.
Заради това двама от играчите, които от ЦСКА следят, са Емануил Няголов от Черно море и Димитър Мрънков от Локомотив Пловдив, пише "Мач Телеграф".
Счита се, че Няголов има сериозно поле за развитие. Той е роден през 2008 г. и играе като краен бранител. През този сезон има 5 мача в Първа лига, а през миналия – 3. Той е твърд титуляр в националния отбор до 19 години.
Димитър Мрънков е на 18 години и играе на почти всеки пост в атака. В миналия кръг на Първа лига той блесна с гол и асистенция за успеха на Локомотив Пловдив над Ботев във Враца, което ясно показва неговия потенциал.