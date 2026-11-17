Новият парламент на Сърбия провежда днес учредителното си заседание след предсрочните избори на 25 октомври, на които студентската листа „Студентите печелят“ спечели мнозинство от 140 депутатски места.

Преди началото на сесията студентското движение организира митинг в подкрепа на новото парламентарно мнозинство. Призивът за участие беше публикуван в Instagram. Гражданите бяха поканени да се съберат в 8:00 ч. местно време в Пионерския парк в Белград, след което мирно да се разотидат.

Паркът беше превърнат в лагер на привърженици на бившия сръбски президент Александър Вучич, който просъществува повече от година и половина.

На изборите студентската формация получи 140 мандата, докато управлявалата през последните 14 години Сръбска прогресивна партия (СПП) спечели 103 места. В новата Скупщина ще бъдат представени и пет малцинствени партии. Нито една от политическите формации от предишната опозиция обаче не успя да влезе в парламента.

За първи път от 1990 г. в Народната скупщина няма да има депутати от Социалистическата партия на Сърбия. Нейният председател Ивица Дачич, който е вицепремиер и министър на вътрешните работи в правителството с технически мандат, също остава извън новия парламент.

Учредителната сесия е свикана от досегашния председател Ана Бърнабич. До избора на нов ръководител заседанието ще бъде председателствано от 78-годишния Стоян Раденович от СПП, който е най-възрастният сред новоизбраните депутати. В работата му ще помагат четирима от най-младите народни представители – по един от всяка парламентарна листа.

Сръбският парламент се счита за конституиран с провеждането на първото заседание на новия си състав. Основната процедура включва потвърждаване на депутатските мандати и полагане на клетва.

След това народните представители трябва да изберат председател и заместник-председатели на Скупщината, както и да определят състава на парламентарните комисии.