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Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците
БТА

По думите му прогресът на Северна Македония вече не се измерва с реалните постижения, а „с броя на необходимите промени на конституцията“, без никой да дава гаранции, че настоящите искания ще бъдат последните

Изискването за нови промени в конституцията вече идва в повече на македонските граждани. Това стана ясно от думите на премиера на Република Северна Македония (РСМ) Християн Мицкоски по време на форум в Брюксел, посветен на разширяването на Европейския съюз (ЕС), предава БТА.

Според него присъединяването към общността остава стратегическа цел за Скопие, което е поело по този път преди 26 години едновременно с Хърватия. Мицкоски обаче подчерта, че пречките пред страната му не са от днес, като припомни предишния спор за името и наложеното последно ограничение от една държава членка на ЕС.

„Междувременно променихме няколко пъти конституцията, националното знаме, валутата си. Сега отново трябва да правим промени в конституцията и това идва в повече на нашите граждани“, отбеляза той.

Премиерът предупреди, че в страната расте общественото недоволство, тъй като евроинтеграцията се забавя заради „изкуствено наложени ограничения“. По думите му прогресът на Северна Македония вече не се измерва с реалните постижения, а „с броя на необходимите промени на конституцията“, без никой да дава гаранции, че настоящите искания ще бъдат последните.

Мицкоски акцентира върху това, че предстоящите корекции в основния закон навлизат в чувствителна територия. Той посочи, че става дума за промени, „които засягат идентичността“, докато смяната на името на държавата изобщо не е сред официалните показатели, наблюдавани от Брюксел.

„Така, както разбирам присъединяването, то е свързано с промяна на институциите, а не на идентичността“, коментира македонският министър-председател и допълни, че страната му е готова да реформира институциите си, но именно изискването за конституционна поправка стопира старта на преговорите.

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