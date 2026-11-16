Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл заяви днес, че очаква планираната за четвъртък, 19 ноември, среща в Китай между руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп да окаже значително влияние върху международните отношения, предаде Ройтерс.

Тримата лидери ще проведат първата в историята тристранна среща на върха помежду си в кулоарите на форума на Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), чийто домакин е южнокитайският технологичен център Шънджън.

Китайското външно министерство официално потвърди провеждането на разговорите, определяйки събитието като такова с „революционно значение“ за опазването на световния мир и стратегическата стабилност между великите сили.

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи пред журналисти, че разговорите ще се състоят в официалната резиденция на китайския лидер. Той подчерта, че срещата е структурирана в духа на съюзничеството между трите държави от Втората световна война и сътрудничеството им при основаването на ООН. Междувременно американският президент Доналд Тръмп вече отпътува за Азия като му предстои спиране първо във Филипините.

Очаква се централни теми в дневния ред да бъдат контролът върху ядрените оръжия и войната в Близкия изток (Иран). По отношение на войната в Украйна обаче сигналите остават противоречиви – докато от Белия дом посочват, че темата няма да бъде обсъждана в този формат, Кремъл твърди, че въпросът за уреждането на конфликта ще бъде засегнат, въпреки отсъствието на представители на Киев и Европейския съюз.