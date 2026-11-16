Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп
АП/БТА

Китайското външно министерство официално потвърди провеждането на разговорите, определяйки събитието като такова с „революционно значение“

Кремъл заяви днес, че очаква планираната за четвъртък, 19 ноември, среща в Китай между руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп да окаже значително влияние върху международните отношения, предаде Ройтерс.

Тримата лидери ще проведат първата в историята тристранна среща на върха помежду си в кулоарите на форума на Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), чийто домакин е южнокитайският технологичен център Шънджън.

Китайското външно министерство официално потвърди провеждането на разговорите, определяйки събитието като такова с „революционно значение“ за опазването на световния мир и стратегическата стабилност между великите сили.

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи пред журналисти, че разговорите ще се състоят в официалната резиденция на китайския лидер. Той подчерта, че срещата е структурирана в духа на съюзничеството между трите държави от Втората световна война и сътрудничеството им при основаването на ООН. Междувременно американският президент Доналд Тръмп вече отпътува за Азия като му предстои спиране първо във Филипините.

Очаква се централни теми в дневния ред да бъдат контролът върху ядрените оръжия и войната в Близкия изток (Иран). По отношение на войната в Украйна обаче сигналите остават противоречиви – докато от Белия дом посочват, че темата няма да бъде обсъждана в този формат, Кремъл твърди, че въпросът за уреждането на конфликта ще бъде засегнат, въпреки отсъствието на представители на Киев и Европейския съюз.

Още по темата

WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia

WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia

Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за хаоса с въздушния трафик в САЩ

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за хаоса с въздушния трафик в САЩ

Кремъл потвърди тристранна среща между Путин, Си Дзинпин и Тръмп в Китай на 19 ноември

Кремъл потвърди тристранна среща между Путин, Си Дзинпин и Тръмп в Китай на 19 ноември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia

WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia

В Москва тихо обсъждат Русия след Путин

В Москва тихо обсъждат Русия след Путин

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

Водещи

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

  • Току-що
Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

  • Преди 11 минути
Стилиян Петров отправи послание към националите

Стилиян Петров отправи послание към националите

  • Преди 12 минути
Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

  • Преди 13 минути
Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

  • Преди 25 минути
НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

  • Преди 33 минути
Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

  • Преди 34 минути
Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

  • Преди 49 минути
Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

  • Преди 56 минути
Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

  • Преди 1 час
Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

  • Преди 1 час
Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

  • Преди 1 час
Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

  • Преди 1 час