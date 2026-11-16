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Икономика

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин
АП/БТА

Основната цел на новата мощност е там да се произвеждат до 1 милион броя от автономния модел Cybercab

Американският производител на електромобили Tesla обяви, че ще инвестира 3 милиарда евро (3,31 милиарда долара) в своя германски завод в покрайнините на Берлин. С този ход компанията на Илон Мъск планира сериозно разширяване на капацитета си в момент, когато местните автомобилни производители се борят с високи разходи и слабо търсене, пише Ройтерс.

В официално изявление до агенцията от компанията посочват, че възнамеряват да изградят допълнително производствено съоръжение на територията на своята Гигафабрика (Gigafactory) в Грюнхайде – единственият завод на марката в Европа. Основната цел на новата мощност е там да се произвеждат до 1 милион броя от автономния модел Cybercab.

Първоначално за плановете съобщиха германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и бизнес изданието Handelsblatt.

От Tesla уточниха, че ще подадат заявление за разрешително за строеж за целия проект преди края на настоящата година. Планира се самото строителство да започне през първата половина на 2027 г., а реалното производство да стартира през 2029 г.

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