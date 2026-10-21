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Илон Мъск обмисля сливане между "Спейс Екс" и "Тесла"

Илон Мъск обмисля сливане между "Спейс Екс" и "Тесла"
АП/БТА

След този коментар акциите на "Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%

Илон Мъск заяви, че евентуалното сливане на "Спейс Екс" (SpaceX) и "Тесла" (Tesla) – двете най-големи негови компании – "би било добра идея", предава Ройтерс. Най-богатият човек в света добави, че вече е създал специални групи за обсъждане на въпроса. След този коментар акциите на "Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%.

По-рано компанията отчете първата си печалба като публично търгувана компания в размер на 4,4 милиарда долара през третото тримесечие на годината, при загуба от 541 милиона долара през предходното, отбелязва Франс прес. Основна причина за това е залагането на центровете за данни и облачните услуги. В тази връзка Мъск спомена за очаквани годишни приходи в размер на до 1 трилион долара.

"Спейс Екс", която се занимава с космически технологии, излезе на борсата през юни тази година. Приходите от изкуствен интелект са се увеличили през третото тримесечие над 9 пъти до 7,6 милиарда долара, най-вече от отдаване под наем на изчислителен капацитет. Междувременно броят на абонатите на сателитната система "Старлинк" (Starlink) е нараснал до 13,6 милиона, надминавайки прогнозираните от анализатори 12,19 милиона.

В същото време капиталовите разходи на компанията са се утроили, достигайки близо 19,6 милиарда долара, тъй като тя активно инвестира в изчислителна инфраструктура.

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