Американският милиардер Илон Мъск отново призова украинския президент Володимир Зеленски да напусне поста си, предаде Франс прес.

„Време е Зеленски да си тръгне“, написа Мъск в социалната мрежа Екс, където има над 240 милиона последователи. Според него, ако украинският президент не се оттегли, „масовите убийства ще продължат“.

Коментарът му идва на фона на съмненията около бъдещата подкрепа на Вашингтон за Киев. Сателитната мрежа на Мъск играе важна роля във войната между Русия и Украйна, особено за осигуряването на комуникациите на фронта.

Украинската страна съобщи за ограничения при използването на сателитната услуга на компанията „Спейс Екс“, които затрудняват част от операциите с дронове и работата на противовъздушната отбрана.

Мъск заяви, че евентуалните забавяния в работата на мрежата са резултат от действия на американското правителство, а не на неговата компания.

Той направи разграничение между услугите „Старшийлд“ и „Старлинк“. Първата е предназначена за военни цели и се използва от украинските сили за действията им на фронта и за отбрана, докато втората се използва основно за граждански комуникации. И двете са част от сателитната система на „Спейс Екс“.