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Експерти: Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-спокоен и уравновесен период

Експерти: Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-спокоен и уравновесен период
БТА

Спад в цените на имотите не се очаква

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-спокоен и уравновесен период с умерен спад в обема на сделките и по-предпазливо поведение от страна на купувачите, но без напрежение сред продавачите и строителните предприемачи.

Спад в цените на имотите не се очаква, като прогнозите са за краткосрочно плато и задържане на нивата. Около тези тенденции за пазара на недвижими имоти в България през 2027 г. се обединиха участници във форума Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net в Интер Експо Център в София, предава БТА.

Ивайло Вълчев, заместник-директор „Банкиране на дребно“ в Първа инвестиционна банка (Fibank), изрази по време на форума очакване през 2027 г. броят на сделките да не расте, а да запази спадащия си темп, установявайки се в „новото нормално“.

Той прогнозира, че към втората половина на 2027 г. може да се наблюдава леко повишение на лихвените проценти - с около десет базисни точки, основно поради свиване на дела на кредитополучателите. По думите му лихвите по ипотеките ще останат стабилни, тъй като се базират на банкови методики, обвързани с ниските лихви по депозитите и липсата на алтернативна инвестиционна култура сред българите. Вълчев изтъкна, че сега потребителите сами ограничават бюджета си за покупка заради високите изисквания за собствен капитал, който се е увеличил повече от два пъти спрямо предходни периоди и опасения, свързани с инфлацията. Въпреки това, по думите му, показателят за достъпност на жилищата в България остава значително по-добър спрямо този в Централна и Западна Европа. По отношение на цените в краткосрочен хоризонт Вълчев прогнозира плато и задържане на цените, но в дългосрочен план  от 5 - 10 години според него тенденцията ще остане възходяща.

Георги Шопов,  управляващ собственик на „Тобо Груп“, почетен консул на Индонезия и председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) каза, че спадът при предварителните договори е между 12 на сто и 15 на сто и прогнозира това ниво да се задържи или да достигне максимум 20 на сто по-малко сделки, изравнявайки се с обемите отпреди две-три години.

По думите на Шопов инвеститорите разполагат с достатъчно собствен капитал и нямат натиск да продават на всяка цена, като предпочитат да забавят темпа на реализациите, вместо да намаляват цените. Той отбеляза, че на пазара най-търсени остават маломерните двустайни апартаменти на стойност до около 200 000 – 230 000 евро, тъй като това е реалният таван на финансовите възможности на средното българско семейство.

Шопов е на мнение, че цените ще продължат да се движат само нагоре.

Изпълнителният директор и съсобственик на агенцията за недвижими имоти „Бългериан Пропертис“ (Bulgarian Properties) Полина Стойкова определи текущата пазарна фаза като уравновесяване и навлизане в по-устойчива среда след преминаването на предходната еуфория. Тя каза, че се отчита повишение на офертите на вторичния пазар с 30 – 40 на сто на национално ниво, което по думите й дава по-голям избор на купувачите.

Стойкова е на мнение, че всички сегменти запазват потенциал за развитие, но купувачите вече обръщат много по-голямо внимание на качеството на средата, таксите за поддръжка, инфраструктурата и цялостната концепция на проектите. Тя изтъкна, че не очаква спад на цените, а прогнозата й бе за запазване на стабилност, плавно успокояване на пазара и евентуален умерен ръст в границите под 10 на сто.

Три сценария за развитие на пазара на недвижими имоти в България през 2027 г. очерта д-р Мирослав Владимиров, преподавател във Варненския икономически институт и член на Съвета на директорите на EРА България ЕАД  по време на форума.

Базовият и най-вероятен сценарий предвижда плавно повишение на лихвите по ипотечните кредити с около 0,5 на сто до 0,7 на сто. Очаква се умерено забавяне на търсенето и свиване на обема на сделките до нормализирани нива от около 70 000 – 75 000 годишно, както и умерено темпо на ръст на цените.

Оптимистичният сценарий, който е с най-ниска вероятност, предвижда задържане на текущите ниски нива на лихвите. Спадът в обема на сделките ще спре и те ще се стабилизират, а търсенето отново ще се активизира.

Рисковия сценарий според експерта предвижда по-голямо покачване на лихвите от страна на ЕЦБ при продължаващ вторичен инфлационен натиск върху услуги и заплати, ипотечните лихви в България да надхвърлят 3,5 на сто, както това се е случило във Франция в периода 2021 - 2023 г. При този сценарий, по думите на експерта, би имало значителен натиск и свиване както върху броя сделки, така и върху способността на купувачите да финансират покупки.

Мирослав Владимиров отбеляза, че българският имотен пазар вече е синхронизиран с европейския финансов цикъл и допълни, че неговата посока през 2027 г. ще зависи не толкова от вътрешнополитически или местни фактори, колкото от условията за финансиране и лихвената среда в еврозоната.

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