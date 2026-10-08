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22% по-малко сделки с имоти през последното тримесечие

22% по-малко сделки с имоти през последното тримесечие
БТА

"В София има 230 000 жилища, които са празни", коментира имотният експерт Мартин Сребров

"Спадът в сделките с имоти за последното тримесечие е с 22%. Сравнението е на база миналата година за същия период – юли – септември. В Несебър спадът е с 37%".

Това коментира имотният експерт Мартин Сребров пред НОВА ТВ. Той уточни, че цените на имотите растат с около 15%, а в същото време спада броят на сделките. По думите му в София има 230 000 жилища, които са празни. Общо в София, Пловдив, Варна и Бургас броят е 500 000.

"Предлагането не може да настигне търсенето, което води и до скок на цените. Има и ръст на сделките с имоти, закупени за живеене, а не за отдаване под наем например. Докато има ниска безработица, цените на недвижимите имоти няма да паднат".

Експертът допълни, че цената на имотите не може да падне и заради широката достъпност до кредити. Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара - наеми и продажби, може да се очаква спад в цените. По думите му трябва да има данък върху необитаем имот.

Експертът каза, че разрешителните за строеж също са много - в София за 2023 г. има издадени 21 000, а за 2025 г. са 12 000.

"При ръст на търсенето има 40% спад на разрешителните за строеж". 

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