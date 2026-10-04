Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Нужно е силно диференциране на данъчната ставка на имотите. Данъчните ставки трябва да са свързани със заобикалящата имота среда. Да са инструмент на общините, който да стимулира или да не стимулира строителство, продажба и т.н. Това заяви столичният зам.-кмет архитект Любо Георгиев пред БНТ по повод идеята за повишаване данъчните ставки на имотите.

Ако ги увеличаваме на калпак, това не е решение, смята той. По-добрият вариант е данъчната ставка да е в зависимост от наличието на метро, добра инфраструктура около сградата - канализация, парк, училище. Това трябва да е инструмент, през който Общините да могат да набавят пари за благоустройство, смята той.

Той изтъкна, че е нужно да бъде създаден Фонд "Благоустройство", защото строежът на метрото е с пари от еврофондове.

"Има много празни жилища, много от тях са нови. Инвестициите се случват в имоти", обясни Георгиев и допълни, че това сега не е предмет на Общинската политика на София.