Колко сезонни работници от трети страни са наети у нас?

Малко повече от месец остава, докато туристите отново се отправят към пистите в зимните ни курорти. С началото на сезон 2026-а/2027-а се завръща и нуждата от повече работна ръка по тези места. Наемането на сезонни работници от трети държави от няколко години е вече обичайна практика у нас, информира НОВА.

По данни на Агенцията по заетостта, обработени от Българската стопанска камара, през 2025-а са издадени малко над 49 хиляди разрешения за достъп до пазара на труда у нас, като 19 хиляди от тях са били за сезонна заетост до 90 дни.

За сравнение, само от началото на тази година до 10 юли разрешенията за сезонна заетост са над 13 хиляди. Важно е обаче да се каже, че броят на разрешенията не означава, че всички тези хора са пристигнали или пък че реално са започнали работа, а само че са били одобрени за това.

Регионалното им разпределение е неравномерно, но като имаме предвид, че по-голямата част от тях са заети в сферата туризма, т.е. областите, които предлагат морски и планински туризъм, са най-предпочитаните.

Според изчисления на Института за пазарна икономика, по данни отново на Агенцията по заетостта, на първо място е област Бургас с малко над 8000 сезонни разрешения през 2025-а, 3000 са издадени във Варна, 1500 – в Пазарджик, на чиято територия се намира така наречената спа столица на Балканите – Велинград. Следват още една морска област – Добрич, след което се нареждат столицата и Благоевград – и двете с малко над 1000 разрешителни.

Произходът на сезонните трудови мигранти е главно от Азия, Източна Европа и Близкия изток. От Института за пазарна икономика докладват за едва 145 разрешения за сезонни работници от други части на света през миналата година.

Почти половината от сезонните работници са от Узбекистан и Киргизстан. Следват граждани на Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Най-многобройни са представителите на изброените дотук държави, макар разрешителни да са издадени на граждани на общо 55 страни.

Ежегодните проблеми с липсата на персонал и внезапно напускащите готвачи, сервитьори и рецепционисти накараха бизнеса в Банско все по-осезаемо да назначава младежи от Непал, Индонезия, Виетнам, Индия и Узбекистан. Засега го правят най-вече петзвездните хотели, които имат нужда от повече персонал. Но модата е заразна и на сезонни работници разчитат и по-малките места за настаняване и ресторантите.