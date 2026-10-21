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Тръмп: Проучванията не отчитат правилно, ще видите невероятни резултати

Тръмп: Проучванията не отчитат правилно, ще видите невероятни резултати
АП/БТА

За междинните избори на 3 ноември Тръмп предприе интензивна кампания, като от края на септември е изминал над 29 хиляди мили

На фона на рекордно ниския си рейтинг на одобрение от обществеността президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да мотивира американските гласоподаватели на предизборен митинг в щата Северна Каролина, призовавайки ги да подкрепят предпочитания от него кандидат за Сената, макар че някои републиканци вече са се отказали от битката в щата, предаде Ройтерс.

За междинните избори на 3 ноември Тръмп предприе интензивна кампания, като от края на септември е изминал над 29 хиляди мили, за да подкрепи републиканските кандидати, посочва Ройтерс. Второто му посещение в Северна Каролина в рамките на два месеца показа големия залог конкретно в този южен щат.

Проучванията показват, че бившият губернатор демократ Рой Купър има убедителна преднина пред републиканеца Майкъл Уотли. Надпреварата за Сената може да се окаже решаваща за разпределението на силите във Вашингтон.

Двамата се борят за мястото на оттеглящия се републиканец Том Тилис – бивш съратник на Тръмп, който обаче се разграничи от президента заради данъчната му политика и действията му в областта на отбраната. В интервю за онлайн изданието "Политико" Тилис заяви, че републиканците вървят към "катастрофа" и "съкрушително поражение" следващия месец.

Тръмп обаче прогнозира, че Уотли ще опровергае скептиците. "Мисля, че ще видите невероятни резултати", заяви президентът на САЩ пред поддръжниците си в Грийнвил. "Проучванията никога не отчитат правилно. Ние вярваме", добави Тръмп.

Той спечели Северна Каролина и в трите си президентски кампании, но тази година демократите се надяват на пробив. Проучванията сочат, че значителна част от американците са недоволни от покачващите се цени и войната с Иран.

Според най-новото проучване на Ройтерс и "Ипсос" рейтингът на одобрение за президента е спаднал до 31%, което е най-ниското равнище за двата му мандата в Белия дом.

Официалните данни на щатските власти сочат, че при предварителното гласуване в Северна Каролина демократите са подали два пъти повече бюлетини от републиканците. Републиканските кандидати призоваха избирателите да се регистрират за предварителния вот.

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