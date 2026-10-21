Тръмп: Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предава Ройтерс.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп на брифинг в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.

Той говори след срещата в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на търсенето на дипломатическо решение на конфликта.

Днес Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента на Русия Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина"

"Те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя", посочи той.

Тръмп посочи, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.

"Разговарях с президента Путин за г-н Хъбард. Говорих дълго с него. Помолих го да го освободи", каза Тръмп, като намекна, че американецът може да бъде освободен до няколко дни.

Хъбард - 74-годишен пенсиониран учител по английски език, бе осъден през октомври 2024 г. на близо седем години затвор в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна - нещо, което той отрича.

През август администрацията на Тръмп издейства освобождаването от Русия на бившия морски пехотинец Робърт Гилман.