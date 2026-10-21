Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп: Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия

Тръмп: Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия
AP/БТА

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предава Ройтерс.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп на брифинг в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.

Той говори след срещата в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на търсенето на дипломатическо решение на конфликта.

Днес Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента на Русия Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина"

"Те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя", посочи той.

Тръмп посочи, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.

"Разговарях с президента Путин за г-н Хъбард. Говорих дълго с него. Помолих го да го освободи", каза Тръмп, като намекна, че американецът може да бъде освободен до няколко дни.

Хъбард - 74-годишен пенсиониран учител по английски език, бе осъден през октомври 2024 г. на близо седем години затвор в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна - нещо, което той отрича.

През август администрацията на Тръмп издейства освобождаването от Русия на бившия морски пехотинец Робърт Гилман.

Още по темата

Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Рубио: Тръмп си дава 60 дни, за да оцени ефекта от санкциите срещу Русия

Рубио: Тръмп си дава 60 дни, за да оцени ефекта от санкциите срещу Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”

Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”

18-а екзекуция от началото на годината във Флорида

18-а екзекуция от началото на годината във Флорида

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

Проучване: Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция

Проучване: Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

Водещи

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”

Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”

  • Преди 3 минути
Тръмп: Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия

Тръмп: Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия

  • Преди 12 минути
ОИК в Горна Оряховица разглежда оставката на кмета Николай Рашков

ОИК в Горна Оряховица разглежда оставката на кмета Николай Рашков

18-а екзекуция от началото на годината във Флорида

18-а екзекуция от началото на годината във Флорида

  • Преди 20 минути
Надценките: КЗП, БАБХ и НАП със съвместни проверки в големите търговски вериги

Надценките: КЗП, БАБХ и НАП със съвместни проверки в големите търговски вериги

Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла

Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

  • Преди 30 минути
Парламентът ще заседава извънредно заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Парламентът ще заседава извънредно заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Проучване: Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция

Проучване: Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция

  • Преди 35 минути
Създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж: Идеята за платформата се роди преди парламентарните избори т. г.

Създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж: Идеята за платформата се роди преди парламентарните избори т. г.

Айфеловата кула не е на тези, които уринират под нея

Айфеловата кула не е на тези, които уринират под нея

  • Преди 1 час
Радев срещу Борисов и Пеевски: Нова политическа война или битка за старото статукво?

Радев срещу Борисов и Пеевски: Нова политическа война или битка за старото статукво?

  • Преди 2 часа
ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

  • Преди 7 часа
ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

ЕС засилва наблюдението над Арктика заради нарастващите рискове за сигурността

  • Преди 9 часа