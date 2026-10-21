400 души са загинали при катастрофи в България от началото на годината

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 22 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта на ведомството.

В София са регистрирани две тежки и 21 леки катастрофи, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 436 пътни инцидента, при които са загинали 35 души, а 539 са ранени.

От началото на 2026 г. произшествията в страната са общо 5597. При тях са загинали 400 души, а 6940 са получили наранявания.

Сравнението с реалните данни за същия период на 2025 г. показва увеличение с 51 на загиналите участници в движението през тази година.