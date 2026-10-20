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Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат
БТА

Инцидентът е станал на 19 октомври на пътя София-Карнобат-Айтос, км 454+300, съобщиха от ОД на МВР

Полицията разкри подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат.

Инцидентът е станал на 19 октомври на пътя София-Карнобат-Айтос, км 454+300, съобщиха от ОД на МВР.

59-годишен шофьор е загубил контрол и е навлезнал в насрещното, като се е блъснал челно с кола с 67-годишен водач, който е ударил друг автомобил, управляван от 55-годишен мъж.

На място е загинал водачът на първата кола, а шофьорът на втората е настанен в болница - с опасност за живота.

Пострадала е и 66-годишна жена, която е прегледана и е освободена. Пострадали от третия автомобил няма.

Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.  

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