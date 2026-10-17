След катастрофа с жертва и втори инцидент: Възстановиха трафика в Ловешко

Движението в районите на двете катастрофи, станали по-рано днес в Ловешка област, е възстановено. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Единият инцидент е станал на пътя Летница – Каменец, в района на Летница, където са се сблъскали лек и товарен автомобил.

При произшествието е пострадал водачът на леката кола, който е бил транспортиран до лечебно заведение в Плевен. Заради катастрофата движението временно се е осъществявало само в едната лента.

При втория инцидент, на пътя Луковит - Червен бряг, е загинала 72-годишна жена, управлявала лек автомобил. Тя е починала в линейката на път за болницата след сблъсък с товарен автомобил.

Заради тежката катастрофа движението в района на Луковит беше ограничено, като автомобилите бяха пренасочвани по обходен маршрут.

Към 18:59 часа на 17 октомври движението и в двата участъка е възстановено, съобщават от АПИ.