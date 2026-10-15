Опасно изпреварване предизвика верижна катастрофа в Бистрица, шофьорка избяга от мястото

Рискова маневра при изпреварване доведе до катастрофа с три автомобила на пътя между столичния квартал „Симеоново“ и село Бистрица. В един от ударените автомобили са пътували две малки деца. Водачът, предизвикал инцидента, е продължил пътя си, без да спре.

Произшествието е станало в събота, малко след 16:00 часа. Според участници в катастрофата автомобил е предприел опасно изпреварване на няколко коли, което е довело до поредица от удари.

Гергана Коева, която е сред потърпевшите, разказва, че сблъсъкът е бил силен, а децата ѝ са преживели сериозен стрес.

„Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек“, споделя тя.

Друг шофьор, попаднал в катастрофата, обяснява, че е опитал да избегне сблъсъка, като е отклонил автомобила си встрани от пътя. Въпреки това следващата го кола се е ударила.

Установиха водача, предизвикал катастрофата

След проверка е установено, че зад волана на автомобила, предизвикал произшествието, е била 55-годишна жена.

На шофьорката е наложена парична глоба и са ѝ отнети 13 контролни точки.

По информация за случая тя има осем предишни акта за нарушения на пътя, най-често свързани с неизползване на предпазен колан и употреба на мобилен телефон по време на шофиране.

Жителите на Бистрица настояват за мерки срещу опасното шофиране

Катастрофата предизвика недоволство сред местните жители, които твърдят, че рисковите изпреварвания в района са често явление.

Кметът на Бистрица Самиул Попов публикува видеозаписи от инцидента в социалните мрежи, за да привлече вниманието към проблема.

„И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани“, заяви той.

Според живеещите в района опасните маневри, включително изпреварванията в завои, създават постоянен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.