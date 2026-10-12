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25-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с АТВ край Бургас

25-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с АТВ край Бургас
pixabay

Младият мъж е получил фрактури на черепа, рамото и три ребра след преобръщане между Оризаре и Гюльовца

25-годишен мъж е настанен в реанимация с опасност за живота след тежка катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца в Бургаска област, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври, когато младият водач е загубил контрол над превозното средство и се е преобърнал извън пътното платно.

Според първоначалната информация на полицията причината за произшествието е движение със скорост, несъобразена с пътните условия.

При падането мъжът е получил множество сериозни травми. Установени са фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра.

Пострадалият е транспортиран до УМБАЛ - Бургас, където е настанен в отделение "Реанимация".

Лекарите определят състоянието му като животозастрашаващо, като към момента няма допълнителна информация за развитието му.

По данни на полицията катастрофата е самостоятелна, като водачът е изгубил управление над АТВ-то и се е преобърнал извън пътя.

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