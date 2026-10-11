Бургас се подготвя за "Евровизия": Още полети от европейски столици

Директната въздушна връзка между Париж и Бургас ще бъде възобновена на 10 май 2027 г. Полетите ще се изпълняват от френската авиокомпания "Трансавия Франс" (Transavia France) по маршрута Париж-Орли - Бургас, съобщиха от Летище Бургас, цитирани от БТА.

Авиокомпанията ще обслужва линията за втора поредна година, след като през 2026 г. започна полети между френската столица и българското Черноморие. През следващия сезон обаче програмата ще стартира по-рано, осигурявайки директна връзка още през май.

Началото на полетите съвпада с подготовката за "Евровизия 2027", която ще се проведе в Бургас на 11, 13 и 15 май. Очаква се международният музикален конкурс да привлече посетители от различни европейски държави.

Билетите за полетите между Париж и Бургас вече са пуснати в продажба на официалния сайт на авиокомпанията.

Предстоящото събитие води и до промени в разписанията на други авиопревозвачи. Сезонните полети от Виена до Бургас ще започнат на 8 май, няколко дни преди началото на конкурса.

От своя страна "България Еър" ще увеличи честотата на полетите по маршрута София - Бургас - София до два дневно в периода от 2 до 19 май 2027 г.

Британската авиокомпания "Джет2" (Jet2) също планира допълнителни полети до Бургас от четири летища във Великобритания през май.

Така летище Бургас ще посрещне увеличен брой полети още преди началото на традиционно активния летен туристически сезон, като част от подготовката за международното музикално събитие.