България готви мащабна културна програма около „Евровизия 2027“
Съпътстващите събития ще представят страната пред международна публика, а постъпилите проекти ще преминат през специална комисия
Министерството на културата подготвя програма от събития около „Евровизия 2027“, която ще популяризира българската култура в Европа и по света.
Това обяви министърът на културата Евтим Милошев по време на изслушване в парламентарната Комисия по културата и медиите в отговор на въпрос от депутата Александра Вълчева.
Подготовката се координира от организационен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Министерството поддържа постоянна комуникация с Община Бургас, кмета Димитър Николов и Европейския съюз за радио и телевизия.
По думите на Милошев вече са получени множество предложения за събития от съпътстващата програма.
Проектите ще бъдат разгледани от специална комисия, която ще оценява доколко се вписват в концепцията на „Евровизия“ и допринасят за представянето на България пред международната аудитория.
Министърът подчерта, че процесът по подбор трябва да бъде прозрачен и прецизен.
Заместник-министърът на културата Марина Василева уточни, че съпътстващите събития са включени като извънредно направление в националния културен календар за 2027 година.
Бюджетната процедура на министерството за следващата година е почти завършена, като за календара е предвиден отделен бюджетен ред.
Малките фестивали с местно и регионално значение, както и инициативите за съхраняване на живите традиции, ще бъдат финансирани чрез отделна програма.