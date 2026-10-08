България готви мащабна културна програма около „Евровизия 2027“

Министерството на културата подготвя програма от събития около „Евровизия 2027“, която ще популяризира българската култура в Европа и по света.

Това обяви министърът на културата Евтим Милошев по време на изслушване в парламентарната Комисия по културата и медиите в отговор на въпрос от депутата Александра Вълчева.

Подготовката се координира от организационен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Министерството поддържа постоянна комуникация с Община Бургас, кмета Димитър Николов и Европейския съюз за радио и телевизия.

По думите на Милошев вече са получени множество предложения за събития от съпътстващата програма.

Проектите ще бъдат разгледани от специална комисия, която ще оценява доколко се вписват в концепцията на „Евровизия“ и допринасят за представянето на България пред международната аудитория.

Министърът подчерта, че процесът по подбор трябва да бъде прозрачен и прецизен.

Заместник-министърът на културата Марина Василева уточни, че съпътстващите събития са включени като извънредно направление в националния културен календар за 2027 година.

Бюджетната процедура на министерството за следващата година е почти завършена, като за календара е предвиден отделен бюджетен ред.

Малките фестивали с местно и регионално значение, както и инициативите за съхраняване на живите традиции, ще бъдат финансирани чрез отделна програма.