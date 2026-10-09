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Микробус се вряза в ограда на къща край Бургас, шофьорът загина

Микробус се вряза в ограда на къща край Бургас, шофьорът загина
КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Катастрофата е станала на пътя между квартал „Ветрен“ и Минералните бани

Шофьор загуби живота си при катастрофа в района на бургаския квартал „Ветрен“. Инцидентът е станал малко преди обяд, когато микробусът е излязъл извън пътното платно и се е ударил в бетонната и металната ограда на жилищен имот, непосредствено до гаража на къщата.

Произшествието е станало на пътя, който свързва квартала с Минералните бани. От силния удар предната част на микробуса е напълно разрушена, а оградата на имота също е сериозно повредена.

На мястото са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Снимка:КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

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