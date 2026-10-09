Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

9 октомври е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен - Ясен.

Заповедта е издадена от кмета на Плевен д-р Валентин Христов. В знак на съпричастност с трагедията знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

"Няма думи, които могат да утешат близките в такава загуба. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора", заяви Христов.

От Община Плевен изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите и определиха случилото се като огромна трагедия за града.

Тежката катастрофа е станала късно снощи. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж, се е движел в посока село Ясен, когато е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в друга кола.

Шофьорът на първия автомобил е тежко ранен. Двама негови спътници - момиче и момче на 20 години - са загинали.

Водачът на другия автомобил, на 18 години, както и 21-годишният му спътник също са загинали на място.