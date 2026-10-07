Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тежка катастрофа във Врачанско: Джип се заби в ТИР, има пострадал

Тежка катастрофа във Врачанско: Джип се заби в ТИР, има пострадал
БТА

Инцидентът е станал край Търнава, а пътят към Алтимир е затворен

Тежък пътен инцидент е станал на изхода на белослатинското село Търнава, съобщава BulNews.

Малко след гробищния парк джип се е ударил в камион, като при сблъсъка е пострадал човек. По първоначална информация лекият автомобил се е забил в задната част на ТИР-а.

На място са били изпратени полицейски екип и линейка, а при огледа е установено, че пострадалият е пътувал в джипа. Все още няма информация за състоянието му.

Инцидентът е довел и до затваряне на път III-13 Търнава - Алтимир. Движението е пренасочено по маршрута Мизия - Липница - Алтимир - Добролево - Борован - Бяла Слатина - Търнава, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“, съобщиха от АПИ.

Още по темата

Един човек е загинал, а друг е с опасност за живота след 26 катастрофи през последното денонощие

Един човек е загинал, а друг е с опасност за живота след 26 катастрофи през последното денонощие

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб

Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб

Катастрофа блокира ключово кръстовище в София, образуваха се задръствания

Катастрофа блокира ключово кръстовище в София, образуваха се задръствания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Току-що
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 3 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 9 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 13 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 19 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 35 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 38 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 48 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер