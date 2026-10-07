Тежка катастрофа във Врачанско: Джип се заби в ТИР, има пострадал

Тежък пътен инцидент е станал на изхода на белослатинското село Търнава, съобщава BulNews.

Малко след гробищния парк джип се е ударил в камион, като при сблъсъка е пострадал човек. По първоначална информация лекият автомобил се е забил в задната част на ТИР-а.

На място са били изпратени полицейски екип и линейка, а при огледа е установено, че пострадалият е пътувал в джипа. Все още няма информация за състоянието му.

Инцидентът е довел и до затваряне на път III-13 Търнава - Алтимир. Движението е пренасочено по маршрута Мизия - Липница - Алтимир - Добролево - Борован - Бяла Слатина - Търнава, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“, съобщиха от АПИ.