Катастрофа блокира ключово кръстовище в София, образуваха се задръствания

Катастрофа между лек автомобил и джип затрудни сериозно движението на кръстовището на столичната улица „Раковски“ и булевард „Сливница“. В района са се образували задръствания.

По първоначална информация причината за инцидента е отнето предимство.

Към момента няма данни за тежко пострадали хора.

Заради катастрофата трафикът в района е затруднен и се е образувало сериозно струпване на автомобили.