Катастрофа блокира ключово кръстовище в София, образуваха се задръствания
По първоначална информация причината за инцидента е отнето предимство
Катастрофа между лек автомобил и джип затрудни сериозно движението на кръстовището на столичната улица „Раковски“ и булевард „Сливница“. В района са се образували задръствания.
По първоначална информация причината за инцидента е отнето предимство.
Към момента няма данни за тежко пострадали хора.
Заради катастрофата трафикът в района е затруднен и се е образувало сериозно струпване на автомобили.