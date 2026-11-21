Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров настоява за незабавни действия за облекчаване на трафика по Дунав мост между Русе и Гюргево, докато продължава ремонтът на румънския участък на съоръжението.

В писмо до префекта на окръг Гюргево Йон Гимпециану той призовава институциите в Румъния да съдействат за подобряване на организацията на движението. Целта е да се съкрати времето за изчакване на превозните средства при преминаването през моста.

До искането се стига след множество оплаквания от граждани за затруднено преминаване през моста и образуване на автомобилни колони по основните пътни артерии в Русе в района на съоръжението. По думите на проф. Владимиров сегашният режим на регулиране със светофар без адаптивно управление създава излишно забавяне и допълнително затруднява движението. Причината е, че не се отчита действителният брой на изчакващите автомобили от българската и румънската страна.

Областният управител предлага въвеждането на светофарна система, която да следи натовареността и да регулира гъвкаво времето за преминаване на автомобилите в двете посоки.

Като друг вариант за подобряване на пропускателната способност проф. Владимиров предлага на място да бъдат разположени сигналисти, които да регулират трафика поне през светлата част на деня.

Той настоява и за преразглеждане на дължината на затворения за движение участък от лентата, в която се извършват ремонтни дейности. Според него трябва да се прецени дали той може да бъде съкратен до необходимия минимум, без да се компрометират безопасността и технологията на ремонта. В момента е затворен участък с дължина над половин километър в едното платно на моста, докато реалните ремонтни дейности се извършват на два значително по-малки участъка.

Проф. Владимиров акцентира и върху нуждата от по-тясно взаимодействие между отговорните институции от двете страни на границата. Според него това би позволило по-бърза реакция при образуване на големи автомобилни колони и възникване на проблеми с трафика.

Областният управител на Русе продължава съвместната работа с компетентните институции за намиране на решения, които да облекчат пътуването и да осигурят нормалното функциониране на важната транспортна връзка между България и Румъния.