Жозе Моуриньо повиши тон на членовете на щаба си по време на тренировка на Реал Мадрид във Валдебебас. Камерите на медиите уловиха как португалският треньор жестикулира и настоява асистентите му да побързат с подготовката на следващото упражнение.

Моуриньо сам отвори чувала с топките, извади ги на тревата и захвърли празния чувал. Асистентите му се включиха в подготовката, а заниманието продължи по план.

Случката дойде в период, в който Реал Мадрид е в серия от осем поредни победи във всички турнири. Сред тях е успехът над Барселона в “Ел Класико”, а тимът остава с пълен актив в европейските си мачове. Клубът наскоро удължи и договорите на Орелиен Чуамени, Арда Гюлер и Тибо Куртоа.