Моуриньо избухна срещу асистентите си на тренировка на Реал Мадрид
Забавената подготовка на упражнение във Валдебебас накара португалеца сам да извади топките на терена
Жозе Моуриньо повиши тон на членовете на щаба си по време на тренировка на Реал Мадрид във Валдебебас. Камерите на медиите уловиха как португалският треньор жестикулира и настоява асистентите му да побързат с подготовката на следващото упражнение.
Моуриньо сам отвори чувала с топките, извади ги на тревата и захвърли празния чувал. Асистентите му се включиха в подготовката, а заниманието продължи по план.
Случката дойде в период, в който Реал Мадрид е в серия от осем поредни победи във всички турнири. Сред тях е успехът над Барселона в “Ел Класико”, а тимът остава с пълен актив в европейските си мачове. Клубът наскоро удължи и договорите на Орелиен Чуамени, Арда Гюлер и Тибо Куртоа.