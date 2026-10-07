Един човек е загинал, а друг е с опасност за живота след 26 катастрофи през последното денонощие
От началото на годината загиналите са 380, а ранените 6554, при 5299 пътни произшествия
Един е загинал, а 28 души са ранени при 26 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
В София са станали шест тежки и 30 леки катастрофи, при които има един загинал и петима ранени (един от тях е с опасност за живота).
От началото на месеца в страната е имало 135 катастрофи, при които са загинали 11 души, а 154 са ранени.
От началото на годината загиналите са 380, а ранените 6554, при 5299 пътни произшествия.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 47 повече загинали тази година.