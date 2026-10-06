Двама загинали и 24 ранени при катастрофи за последното денонощие

През последното денонощие в страната са регистрирани 24 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР. При катастрофите са загинали двама души, а други 24 са получили наранявания.

В София са отчетени 35 леки и три тежки произшествия. При тежките катастрофи един човек е загинал, а двама са пострадали.

От началото на октомври жертвите на пътя в страната са 11, а ранените са 124. 3

80 души са загинали при инциденти от началото на годината, докато пострадалите са 6524.