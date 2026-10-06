Киберексперт: Бомбените заплахи по имейл най-често целят да всяват паника

Бомбените заплахи, изпратени вчера до училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради, вероятно са част от стандартна схема за всяване на паника. Това коментира пред БТВ киберекспертът Станислав Атанасов.

По думите му подобни съобщения могат да бъдат изпращани от компрометирани електронни пощи, заразени устройства или автоматизирани системи, което затруднява установяването на действителния извършител.

„Това са стандартни имейли със заплахи, които се разпращат. Има стандартен стил“, заяви Атанасов.

Според него най-вероятно е използван стар списък с имейл адреси на училища и детски градини. Посоченото в конкретното съобщение име също може да е измислено или да е взето от друг източник.

Атанасов подчертава, че дори да бъде установено устройството, от което е изпратен имейлът, това не означава непременно, че е открит и неговият автор.

От МВР съобщиха, че заплахите са изпратени от компрометирани пощенски кутии на потребители извън България. Този път имейлите са получени от страна в Европейския съюз.

Сред засегнатите е 91-ва детска градина в София. В полученото съобщение се отправя заплаха сградата да бъде взривена, а оцелелите да бъдат нападнати с ножове.

Директорът на детската градина Таня Кечева разказа, че сигналът е получен по време на нормалния работен ден. Тя веднага подала сигнал на телефон 112, който бил препратен към полицията, както и уведомила Столичната община и районната администрация.

Около 10 минути по-късно на място пристигнали патрул от Пето районно управление и районният инспектор, отговарящ за района.

„Имаме протокол за действие при получаване на такива имейли, там пише, че всяка заплаха се приема за истинска“, обясни Кечева.

По препоръка на полицейските служители децата били изведени навън, а сградата била проверена отвътре и отвън. При проверката не било открито нищо необичайно. Въпреки това полицията препоръчала детската градина да остане затворена за 24 часа.

Около 200 деца били взети от родителите си в рамките на 30-40 минути. По думите на директорката родителите и персоналът се опитали да представят ситуацията възможно най-спокойно, за да не създават допълнителен стрес у децата.

Детската градина ще отвори днес в 11:00 часа.

МВР и ГДБОП продължават работата по сигналите съвместно с партньорски служби. Експертите призовават да не се създава паника и да се осигури максимална защита на електронните пощи на обществените сгради.