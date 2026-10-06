183 пожара са потушени през последното денонощие, двама души са пострадали

През последното денонощие Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е реагирала на 283 сигнала за произшествия в страната и е ликвидирала 183 пожара, съобщава на сайта си дирекцията на Министерството на вътрешните работи.

Двама души са пострадали при пожарите.

Материални щети са нанесени при 22 от пожарите - шест са били в жилищни сгради, седем в транспортни средства, един в горски масив, един в селското стопанство, два в съоръжения на открито и пет други.

Останалите 161 пожара са били без материални щети. От тях 99 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, три - в стърнища, 47 - в отпадъци, три - в готварски уреди и комини, а девет са други.

Пожарните служби са извършили и 84 спасителни дейности и помощни операции. Седем от тях са били свързани с катастрофи в транспортни средства, две - с инциденти с опасни вещества, а 73 - с оказване на техническа помощ. Регистрирани са и 16 лъжливи повиквания към пожарните служби.