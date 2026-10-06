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Днес започват извънредни проверки за произхода на картофите в големите търговски вериги

Днес започват извънредни проверки за произхода на картофите в големите търговски вериги
Pixabay

Инспекциите ще продължат до 12 октомври

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) днес започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове.

Инспекциите ще продължат до 12 октомври 2026 г.

Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите, информират от БАБХ.

Специално внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход, преди картофите да стигнат до щандовете.

Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от БАБХ ще налагат административни мерки на търговците.

Контролът е част от действията на агенцията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.

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