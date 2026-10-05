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От утре започват проверки за произхода на картофите в големите търговски вериги

От утре започват проверки за произхода на картофите в големите търговски вериги
Pixabay

Екипи ще следят и точни ли са етикетите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове.

Инспекциите ще започнат на 6 октомври и ще продължат до 12 октомври 2026 г.

Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите, информират от БАБХ.

Специално внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход, преди картофите да стигнат до щандовете.

Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от БАБХ ще налагат административни мерки на търговците.

Контролът е част от действията на агенцията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.

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