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МВР преди вота: Няма сериозна активност по купуване на гласове

МВР преди вота: Няма сериозна активност по купуване на гласове
ОД на МВР-Смолян

Към 5 октомври са проведени 62 операции, образувано е едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР

Спокойно протича обезпечаването на законосъобразното и свободно произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 година.

МВР изпълнява задълженията си за гарантиране на законосъобразното протичане на процеса. За момента не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове.

От 28 септември СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски операции срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Към 5 октомври са проведени 62 операции, образувано е едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР.

Проверени са 419 обекта, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, както и една печатница. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 31 писмени разпореждания. Под полицейска охрана са логистичните центрове за съхранение на устройствата за машинно гласуване и за подготовка на печатните материали.

В периода от 25 септември до 1 октомври звената „Български документи за самоличност“ са приели 13 631 заявления за лични карти, а издадените документи са 14 571. Създадена е организация за съдействие на гражданите при упражняване на избирателните им права.

Към 5 октомври на непрекъснатата открита линия на МВР са получени четири сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които два са за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при три от тях не са установени данни за престъпление.

На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес izbori@mvr.bg в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Всеки сигнал се насочва към компетентната структура за проверка.

В МВР действа оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на министерството за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

Работата се извършва по конкретен план и в постоянна координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции. В главните и областните дирекции на МВР са сформирани информационни групи за обобщаване на данните, свързани с изборния процес.

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