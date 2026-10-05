Димитър Ганев: Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало

Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало. Това заяви пред „Нова нюз“ социологът от „Тренд“ Димитър Ганев.

По думите му "Румен Радев също е в кампания".

„Не бих окачествил кампанията като скучна, защото има още много време – три седмици. Има много фактори, които способстват за това интересът да бъде по-нисък, и това е ясно изразеният фаворит. Нормално ми се струва кандидатът на водещата партия да е фаворит“, заяви той.