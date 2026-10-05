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Димитър Ганев: Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало

Димитър Ганев: Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало
БТА

Балотаж ще има със сигурност, посочи социологът

Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало. Това заяви пред „Нова нюз“ социологът от „Тренд“ Димитър Ганев.

По думите му "Румен Радев също е в кампания".

Не бих окачествил кампанията като скучна, защото има още много време – три седмици. Има много фактори, които способстват за това интересът да бъде по-нисък, и това е ясно изразеният фаворит. Нормално ми се струва кандидатът на водещата партия да е фаворит“, заяви той.

Той посочи, че „на терена в момента има още две партии със сериозно присъствие –  ГЕРБ и ДПС".

„Тренд“ ще обявят официално утре своето изследване на електоралните нагласи на обществото за предстоящия президентски вот.

От тези 430 000 души, гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, очаквам да излязат по-малко от 200 000 да гласуват, но не е ясно за кого, вероятно Андрей Гюров ще има определена преднина при тях. От избирателите на ДПС под 100 000 души ще излязат да гласуват“, обърна внимание Ганев.

 

"Балотаж ще има със сигурност, защото няма да има достатъчна избирателна активност - нужните над 50% от избирателите по списък, за да спечели някой на първи тур още", каза Ганев.

 

 

 

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