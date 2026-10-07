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Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда
БТА

При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен

Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души.

При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен.

Очаква се пред Окръжния съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед.

Преди около месец съдът прие експертизите, установили употреба на марихуана от Бургазлиев.

Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неизправност и че преди удара не е била използвана спирачка.

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