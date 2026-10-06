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Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб

Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб
Facebook група „Катастрофи в София“

Причините за инцидента се изясняват

Тежка катастрофа е станала на столичния булевард „България“, в посока кръговото при кв. „Бояна“, съобщава потребител във Facebook групата „Катастрофи в София“.

По първоначална информация автомобилът се е ударил в стълб. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

По неофициална информация при инцидента има загинал човек. Към момента няма официално потвърждение на тази информация от компетентните институции.

Причините за катастрофата се изясняват.

ТАРАЛЕЖ припомня, че през последното денонощие в страната са регистрирани 24 тежки пътнотранспортни произшествия. При катастрофите са загинали двама души, а други 24 са получили наранявания.

В София са отчетени 35 леки и три тежки произшествия. При тежките катастрофи един човек е загинал, а двама са пострадали.

От началото на октомври жертвите на пътя в страната са 11, а ранените са 124. 3

80 души са загинали при инциденти от началото на годината, докато пострадалите са 6524.

 

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