Трети загинал моторист за деня затвори Айтоския проход

Айтоският проход е напълно затворен за движение и в двете посоки след нов тежък пътен инцидент, при който загина трети моторист в рамките на днешния ден.

Катастрофата между лек автомобил и мотоциклет е станала около 17:30 ч. в близост до разклона за село Зетьово. От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че водачът на двуколесното превозно средство е издъхнал на място. На местопроизшествието работят екипи на полицията, като към момента няма официални данни за други ранени или за конкретните причини, довели до сблъсъка.

Това е поредната трагедия на пътя за денонощието, свързана с мотористи. По-рано днес фатален инцидент на столичната улица „Атанас Дуков“ на метри от болница „Токуда“ отне живота на друг водач. Часове след това стана ясно, че 43-годишен софиянец е загинал на място в Банско, след като специализиран автомобил „Пътна помощ“ отнема предимството на мотора му на улица „Патриарх Евтимий“.