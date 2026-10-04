Моторист загина на метри от болница "Токуда"

Катастрофа с моторист е станала на метра от болница "Токуда" на столичната ул. "Атанас Дуков". На мястото има полиция, предаде репортер на Таралеж. Мотористът е загинал на място, бил е сам на мотора.

На мястото има полицейски екип, който прави оглед.

Свидетели разказват, че на мястото на моториста му е включен някакъв апарат, вероятно дефибрилатор, но въпреки спешната медицинска помощ, той не е оцелял.

Движението покрай катастрофата е затруднено. Има голямо задръстване.