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Моторист загина на метри от болница "Токуда"

Моторист загина на метри от болница "Токуда"
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Има голямо задръстване край катастрофата

Катастрофа с моторист е станала на метра от болница "Токуда" на столичната ул. "Атанас Дуков". На мястото има полиция, предаде репортер на Таралеж. Мотористът е загинал на място, бил е сам на мотора. 

На мястото има полицейски екип, който прави оглед. 

Свидетели разказват, че на мястото на моториста му е включен някакъв апарат, вероятно дефибрилатор, но въпреки спешната медицинска помощ, той не е оцелял.

Движението покрай катастрофата е затруднено. Има голямо задръстване.

 

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