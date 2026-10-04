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Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско
БТА

По първоначална информация товарен автомобил „Пътна помощ“ е отнел предимството на мотоциклета

43-годишен мъж от София загина при катастрофа в Банско, след като специализиран автомобил отне предимството му, съобщиха от ОДМВР-Благоевград, цитирано по БТА.

Фаталният инцидент е станал около 13:35 часа днес на улица „Патриарх Евтимий“ в курортния град. По първоначална информация товарен автомобил „Пътна помощ“ е отнел предимството на мотоциклета, управляван от 43-годишния софиянец. В резултат на силния сблъсък мъжът е паднал на пътното платно и е починал на място.

Това е втората черна вест от пътищата за деня, след като по-рано „Таралеж“ вече съобщи за друг загинал моторист в София. Инцидентът в столицата се разигра на ул. „Атанас Дуков“, само на метри от болница „Токуда“. Припомняме, че водачът е пътувал сам и въпреки намесата на спешните медици, които са се опитали да го спасят с дефибрилатор, той е издъхнал на място.

Произшествието предизвика огромно задръстване и блокира трафика в района по време на полицейския оглед.

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