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Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години
БТА

Тежката катастрофа с четири жертви на пътя Плевен – Ясен e станала малко преди 23:00 часа на 8 октомври

Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж, се е движел в посока село Ясен. По неясни засега причини колата е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в друг лек автомобил, предава БТВ.

Водачът на втората кола - на 18 години, и спътникът му - на 21 години, умират на място, вследствие на удара.

Шофьорът, навлязъл в насрещното, е в тежко състояние и е настанен в болница.

Имало е първоначална опасност за живота му. Той е настанен в клиниката по неврохиругия в университетската болница в Плевен. Неговите спътници – момиче и момче на 20 години, също са загинали.

Пътят все още е затворен, огледът продължава.

Следите от катастрофата са в периметър от 200 метра.

Все още се събират доказателства и се изяснява механизмът на катастрофата. 

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