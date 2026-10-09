Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж, се е движел в посока село Ясен. По неясни засега причини колата е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в друг лек автомобил, предава БТВ.

Водачът на втората кола - на 18 години, и спътникът му - на 21 години, умират на място, вследствие на удара.

Шофьорът, навлязъл в насрещното, е в тежко състояние и е настанен в болница.

Имало е първоначална опасност за живота му. Той е настанен в клиниката по неврохиругия в университетската болница в Плевен. Неговите спътници – момиче и момче на 20 години, също са загинали.

Пътят все още е затворен, огледът продължава.

Следите от катастрофата са в периметър от 200 метра.

Все още се събират доказателства и се изяснява механизмът на катастрофата.