Пет жертви на пътищата у нас само за 24 часа

Петима са загинали, а 24 са ранени при 18 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София е настъпило едно тежко и 38 леки катастрофи, при които има един ранен. Няма загинали.

От началото на месеца са регистрирани 175 пътни инцидента, при които са загинали 17 души, а 217 са ранени.

От началото на годината тежките катастрофи са 5340, при които са загинали 386, а 6618 са били ранени.

В сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 51 повече загинали участници в движението тази година.