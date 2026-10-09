Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пет жертви на пътищата у нас само за 24 часа

Пет жертви на пътищата у нас само за 24 часа
БТА

От началото на месеца са регистрирани 175 пътни инцидента, при които са загинали 17 души, а 217 са ранени

Петима са загинали, а 24 са ранени при 18 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София е настъпило едно тежко и 38 леки катастрофи, при които има един ранен. Няма загинали.

От началото на месеца са регистрирани 175 пътни инцидента, при които са загинали 17 души, а 217 са ранени.

От началото на годината тежките катастрофи са 5340, при които са загинали 386, а 6618 са били ранени. 

В сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 51 повече загинали участници в движението тази година. 

Още по темата

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен

Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб

Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: автомобил се заби в стълб

23 тежки катастрофи за денонощие: Един загинал и 40 ранени

23 тежки катастрофи за денонощие: Един загинал и 40 ранени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Водещи

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 1 минута
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 6 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 22 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 23 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 32 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 34 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 44 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 51 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час